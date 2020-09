Coronavirus

Palermo, riaprono tre asili comunali chiusi per Coronavirus

Riaprono altri tre asili comunali che erano stati chiusi nei giorni scorsi in via precauzionale per casi o sospetti casi Covid di genitori o dipendenti.

I locali del nido "Allodola", in via dell'Allodola, a Falsomiele, e del "Tom & Jerry", in via Leonardo da Vinci, sono stati sottoposti alla sanificazione straordinaria prevista dai protocolli. In base a indicazioni fornite dall’Azienda sanitaria provinciale, il servizio potrà riprendere regolarmente in entrambe le strutture domani 29 settembre. Anche l'asilo "Braccio di Ferro", all'Albergheria, sanificato nel corso delle prossime ore e, con il via libera dell’Asp, potrà tornare ad accogliere bambine e bambini mercoledì 30 settembre.

Oggi, invece, hanno riaperto sia i nidi "Melograno", in via Monte San Calogero, e "Filastrocca", in via Tembien, che la sezione di scuola dell'infanzia "Rosolino Pilo", in via Augusto Elia.

