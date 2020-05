Fase 2

Palermo, riaprono ville e giardini: boom di prenotazioni

Parchi e ville comunali, Orlando: ''Bilancio positivo per il primo giorno di riapertura''.

Bilancio certamente positivo per il primo giorno di riapertura dei parchi e delle ville comunali. Nessun intoppo da registrare agli ingressi e bambini comprensibilmente felici dopo un lungo periodo di forzata clausura tra le mura domestiche.



In totale, sono 581 le prenotazioni già pervenute, per un totale di 1948 persone.

Il sistema già permette alle famiglie con bambini e ai cittadini con disabilità di prenotare in modo sicuro e contingentato l'accesso ai parchi ed alle ville cittadine attraverso il sito istituzionale del Comune (https://servizionline.comune.palermo.it), ma l’assessorato Ville e Giardini sta definendo con SISPI gli ultimi correttivi e integrazioni per permettere di prenotare anche con sms.

"Un buon inizio - dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - per un sistema certamente limitante per tante famiglie ma che è al momento l'unico per garantire la possibilità di poter godere dei nostri parchi e giardini in sicurezza. Siamo contenti che centinaia di bambini e di persone con disabilità, abbiano potuto godere di questa bella città, in un ambiente sano e sicuro".

"Sono grato a Sispi - afferma l'assessore alle Ville e Giardini, Sergio Marino - per aver in pochissimo tempo messo in piedi un efficace sistema di gestione degli accessi, così come sono grato a tutto il personale comunale e delle altre aziende coinvolte per aver reso possibile accogliere tante famiglie in spazi aperti che hanno mostrato tutta la loro bellezza. Ci auguriamo che questo sistema venga sempre più conosciuto ed utilizzato per dare a sempre più persone la possibilità di vivere questi momenti all'aria aperta".



Si ricorda che l'ingresso ai parchi ed alle ville avverrà per fasce orarie tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, con la modalità di prenotazione "oggi per domani", per un massimo di cinque persone compresi gli adulti o gli accompagnatori.

Le fasce orarie sono le seguenti:

dalle 9 alle 10,30; dalle 11.00 alle 13; dalle 14.00 alle 15,30; dalle 16.00 alle 18.00.

Sono considerate "adulte" le persone oltre i sedici anni di età, mentre per le persone con disabilità non esiste alcuna limitazione di età.

Si ricorda, inoltre, che è consentito l'accesso esclusivamente ai cani guida per non vedenti, muniti di museruola.

Questo l'elenco delle ville e dei giardini pubblici che potranno essere visitati:

Villa Giulia: via Lincoln;

Villa Garibaldi : Piazza Marina;

Villa Bennici : via Bennici;

Giardino Pitrè: via Pitrè;

Giardino della Zisa: via Guglielmo il Buono;

Centro Diurno Borgo Nuovo: piazza S. Cristina;

Villa Benvenuto Cellini: piazza Benvenuto Cellini;

Villa Niscemi: Piazza Niscemi;

Villa del Carabinieri: tra Palazzina Cinese e villa Niscemi;

Villa Trabia: via Salinas;

Giardino Piersanti Mattarella: Via Libertà;

Roseto/Giardino Rosa Balistreri: via Brigata Verona.

Il Parco Uditore in piazzale Einstein sarà aperto al pubblico dal 18 maggio prossimo.

