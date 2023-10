scuola

Palermo, rientro di 300 operatori igienico-personali. Miceli: ''Amministrazione vigili su tale impegno senza interruzioni all'assistenza ai bambini disabili''

''L'amministrazione si deve assumere il dovere di verificare che le bambine e i bambini disabili palermitani continuino a essere assistiti a scuola da professionisti esperti'', sottolinea '', il consigliere del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Miceli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2023 - 09:33:47 Letto 800 volte

«In merito al rientro dei 300 operatori igienico-personali dalle scuole al Comune, come annunciato dall'Assessore Tamajo nelle scorse settimane, durante l'ultima commissione ho espresso le mie perplessità all'Assessore.



Non può bastare il generico impegno dell'USR a reperire personale sostitutivo che ad oggi non c’è: ho posto con chiarezza la necessità che l'amministrazione vigili attentamente sull'effettiva sostituzione del nostro personale altamente qualificato, con anni di esperienza nel settore, con personale dello stesso livello.



L’amministrazione si deve assumere il dovere di verificare che le bambine e i bambini disabili palermitani continuino a essere assistiti a scuola da professionisti esperti, garantendo continuità e copertura necessaria, nessuno deve essere lasciato scoperto indipendentemente da quanto previsto dal piano!



La qualità dell'assistenza fornita ai bambini disabili è una priorità assoluta, e pertanto l'amministrazione deve vigilare affinché tale impegno sia mantenuto e che non vi siano interruzioni o diminuzioni nell'assistenza».



Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Miceli.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!