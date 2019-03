rifiuti incendiati

Palermo, rifiuti incendiati in via Leotta, M5s: ''Criminali gettano e bruciano di tutto''

M5s: ''Via Leotta è il simbolo di una città dimenticata dall'amministrazione di Palermo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2019 - 17:03:27 Letto 371 volte

Poche ore fa l’ultimo incendio. “La situazione di Via Leotta non è più tollerabile. È un simbolo del degrado di Palermo più volte segnalato dal MoVimento 5 Stelle, una area trasformata in un inceneritore dove dei criminali gettano e bruciano di tutto”. Lo affermano il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, e il portavoce di ottava circoscrizione, Alessandro Amore.

“Appare chiaro che la salute dei cittadini, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del nostro futuro non sono una prioritari per questa amministrazione - dicono Randazzo e Amore - Occorre aprire una pagina nuova per questa città perché Palermo fa acqua da tutte le parti, mentre la maggioranza in Consiglio Comunale praticamente non esiste più. Il Sindaco è stato scaricato da tempo dai suoi: Orlando prenda atto del fallimento e si dimetta”.

