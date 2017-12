abusivismo

Palermo, rimozione pubblicità abusiva e sanzioni per circa 42 mila euro

Nell'ambito dei controlli predisposti dalla Polizia Municipale sulla pubblicità in spazi non autorizzati e mirati ad assicurare il decoro urbano...

Nell’ambito dei controlli predisposti dalla Polizia Municipale sulla pubblicità in spazi non autorizzati e mirati ad assicurare il decoro urbano, nei mesi di settembre e ottobre, sono state effettuate settantasette rimozioni abusive e comminate sanzioni per un importo totale di oltre 42.000 euro.

25 rimozioni di gonfaloni, insegne ed impianti pubblicitari sono stati effettuati direttamente dagli agenti del nucleo vigilanza pubblicità in diversi quartieri della città durante i servizi di controllo del territorio.

Oltre alla rimozione dai marciapiedi o dalla sede stradale occupata, sono scattate le sanzioni di 835 euro a carico di ciascun committente per apposizione di messaggi pubblicitari non autorizzati su segnali stradali.

In alcuni casi la rimozione ha salvaguardato la sicurezza stradale, laddove gli agenti hanno riscontrato cartelli pubblicitari abusivi in postazioni fonte di potenziale pericolo per gli utenti, a causa della confusione generata con la segnaletica stradale, per la riduzione dell’ attenzione o per disturbo visivo causato dalla loro rifrangenza.

