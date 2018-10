furto e ricettazione

Palermo, Ritrovamento di materiale elettronico: denunciato extracomunitario per ricettazione

La Polizia di Stato ha effettuato controlli al fine di arginare e reprimere il commercio illegale di dispositivi elettronici nel mercato di Ballarò, alimentato dai furti in danno di abitazioni e passanti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/10/2018 - 13:58:06 Letto 339 volte

I poliziotti del Commissariato “Oreto Stazione” hanno effettuato stringenti controlli al fine di arginare e reprimere il commercio illegale di dispositivi elettronici nel mercato di Ballarò, alimentato dai furti in danno di abitazioni e passanti. Nel corso di tali servizi, nei giorni scorsi, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione un cittadino tunisino di 40 anni, il quale è stato notato aggirarsi nella zona con fare circospetto. Gli agenti lo hanno, quindi, seguito con discrezione fino ad un’abitazione poco distante dove questi pensava di avere trovato sicuro rifugio. L’uomo ha aperto la porta mostrando da subito nervosismo ed agitazione. I poliziotti, una volta dentro l’appartamento, hanno notato alcuni PC posti su di un armadio, della cui provenienza il tunisino non è stato in grado di fornire plausibili giustificazioni.

E’ stata, pertanto, eseguita un’accurata perquisizione all’interno dei locali che ha permesso di rinvenire altro materiale di dubbia provenienza, tra cui tablet, telefonini e macchine fotografiche. L’uomo è stato, pertanto, denunciato per ricettazione e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari della merce recuperata.

Risalgono a poco più di un mese fa gli ultimi sequestri di materiale elettronico di furtiva provenienza operati nel quartiere Ballarò dagli agenti del Commissariato “Oreto-Stazione”. In quell’occasione furono recuperati e posti sotto sequestro impianti stereo, smartphone di varie marche, consolle Sony Play Station, ed altro. Cinque, invece, furono le persone denunciate per ricettazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!