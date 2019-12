bombole di gas-gpl

Palermo, Rivendita di bombole abusive e furto di energia: un arresto

All'interno del locale sono state rinvenute 27 bombole di gas-gpl prive di autorizzazioni.

I carabinieri della stazione di Mezzo Monreale durante un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto B.m., 49enne palermitano, titolare di un’attività commerciale in zona corso Calatafimi per il reato di furto di energia elettrica.

I militari dell’Arma durante l’accertamento nel locale adibito alla rivendita di bombole-gpl si sono accorti che l’uomo aveva allacciato abusivamente l’impianto elettrico alla rete cittadina, il tutto è stato riscontrato e verificato anche dai tecnici di E- Distribuzione.

Il 49enne è stato anche deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria poiché all’interno del locale sono state rinvenute 27 bombole di gas-gpl prive delle prescritte autorizzazioni, che sono state poi sottoposte a sequestro ed affidate in custodia ad una ditta specializzata.

I Carabinieri hanno riscontrato altresì che il commerciante aveva occupato gran parte della sede stradale con merce varia, creando intralcio alla circolazione e che il veicolo utilizzato per il trasporto delle bombole era sprovvisto di copertura assicurativa e pertanto sottoposto a sequestro amministrativo.

Sono state elevate sanzioni per un totale di quasi 1300 euro.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Questa mattina l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

