Palermo, rompono i sigilli appena i vigili vanno via: tre persone denunciate

Violano i sigilli e portato via le casse acustiche sequestrate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2019 - 15:59:04 Letto 383 volte

In un pub dietro piazza S. Domenico, la serata musicale con disc jockey e ristorazione, si è conclusa con il sequestro dell’attività, ma non appena gli agenti della polizia municipale sono andati via, i titolari hanno rotto i sigilli e portato via le casse acustiche sequestrate e affidate loro in custodia.

In via Monteleone, all'Olivella, sono stati sequestrati dieci chili di carni prive di tracciabilità e comminato sanzioni per la mancata adozione del sistema HACCP di sicurezza alimentare, mentre dalle parti di via Roma, in piazzetta della Messinese ad un altro pub è stato notificato il provvedimento di chiusura per cinque giorni emesso dal Suap, lo sportello unico delle attività produttive, per le irregolarità accertate nei precedenti controlli. In totale sono state comminate sanzioni per un importo di oltre 15.000 euro.

