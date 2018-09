tentato furto in ospedale

Palermo, ruba un portatile in ospedale mentre era ai domiciliari, arrestato

Sebbene si trovasse agli arresti domiciliari, l'uomo tenta di fare un furto ad un ospedale palermitano....

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Di Maria Massimo Giovanni, pregiudicato palermitano di anni 49 il quale, sebbene si trovasse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era andato a depredare un ospedale palermitano.

L’uomo, è stato notato uscire dal personale sanitario, con una borsa voluminosa e con atteggiamento sospetto, da una stanza medicheria del Reparto di Ostetricia. Gli infermieri insospettitisi hanno immediatamente controllato la stanza accorgendosi che un armadietto era stato forzato ed era sparito un computer portatile.

Una volante ha raggiunto in pochi attimi l'ospedale, sorprendendo l’uomo, di cui era stata fornita la descrizione, ancora nei pressi e con in mano la borsa notata dagli infermieri. Al suo interno nascondeva la refurtiva e due cacciaviti utilizzati per compiere il reato.

L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto per i reati di furto aggravato ed evasione e, successivamente, al termine dell’udienza di convalida, tradotto in carcere.

Fonte: Polizia di Stato

