Palermo, ruspe contro l'abusivismo ma mancano i fondi

Il Comune intensifica la lotta all'abusivismo e avvia la demolizione di una palazzina di tre piani in piazza Tommaso Natale.

Via alle ruspe. Il Comune intensifica la lotta all’abusivismo e avvia la demolizione di una palazzina di tre piani in piazza Tommaso Natale. In più, a fine dicembre, la giunta ha approvato due delibere per abbattere un complesso di otto villette a Ciaculli e alcuni magazzini, in parte abitati, a ridosso del fiume Oreto. Entrambi gli edifici sorgono in zone ad alto rischio idrogeologico.

Ma la guerra contro gli immobili abusivi è lunga e mancano risorse: per demolire le 21 unità abitative abusive nella lista approvata dalla giunta ci vogliono due milioni e mezzo di euro e il Comune ha recuperato appena un milione. “Dal 2015 – dicono l’assessore Emilio Arcuri e il sindaco Leoluca Orlando – sono stati emessi 328 ordini di demolizione e 440 contestazioni. Purtroppo quasi sempre i proprietari ricorrono al Tar con contenziosi che possono durare decenni, oppure gli immobili sono abitati e le procedure di sgombero di nuclei familiari fragili sono complesse”. Nel lungo inventario degli abusi edilizi della città c’è di tutto: dalle villette di lusso alle palazzine residenziali e a immobili di minor pregio, fino alle catapecchie di fortuna. Ieri una ditta privata incaricata dal Comune ha cominciato ad abbattere una palazzina di tre piani in piazza Tommaso Natale. Altri dieci interventi seguiranno a ruota nelle periferie come Belmonte Chiavelli e Falsomiele, l’Arenella, Villagrazia, Borgo Molara e Bellolampo. O in via Leonardo da Vinci, all’interno dell’area dove le associazioni da anni si battono per realizzare il parco di Villa Turrisi.

