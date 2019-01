parcheggiatori abusivi

Palermo, sanzionati 9 parcheggiatori abusivi davanti ospedali e uffici pubblici

Sono 9 le persone sanzionate amministrativamente che punisce chiunque ponga in essere l'attivitÓ di parcheggiatore abusivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2019 - 11:07:57 Letto 364 volte

Controlli a tappeto nel centro di Palermo in un'operazione contro i parcheggiatori abusivi. Al setaccio piazza Indipendenza, piazza Sant’Oliva, via Pignatelli Aragona, piazza Castello, piazza Venezia, il parcheggio dell’ospedale Ingrassia: sono state sanzionate nove persone per un totale di 7.000 euro. Ogni posteggiatore abusivo ha ricevuto una multa che va da 700 a 1.750 euro.

I nove sono tutti palermitani, di età compresa tra i 27 e i 70 anni e svolgevano tranquillamente la loro attività a poca distanza da ospedali ed uffici pubblici.

In particolare tre di questi sono stati anche denunciati all’autorità giudiziaria, perché trovati a svolgere abusivamente l’attività di guardiamacchine nonostante fossero già stati sanzionati. Due di loro sono stati denunciati per aver violato il Daspo urbano, già inflitto per la durata di 6 mesi.

È stato notificato anche un ordine di allontanamento per sette dei trasgressori.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!