PALERMO. Un articolato servizio di accertamenti amministrativi si è svolto, negli scorsi giorni, nella zona del centro storico, uno dei tanti luoghi presi d’assalto dalla movida palermitana.

In tal modo è stato dato corso alle lamentele di numerosi residenti che avevano eccepito il nocumento prodotto dalla presenza di giovani attirati, fino a tarda ora, dall’attività di un pub in zona limitrofa alla via Maqueda.

L’attività è stata condotta dalla Polizia di Stato.

Come spesso accade in questi casi, le irregolarità registrate dai poliizotti si muovono sul pericoloso crinale determinato da illeciti amministrativi e penali insieme.

La situazione più allarmante è stata registrata alle spalle della via Maqueda dove il titolare di un pub si era letteralmente appropriato di una ampia porzione di piazza, presidiata con tavolini e sedie.

Quasi 6.000,00 euro il totale delle sanzioni comminate per le seguenti irregolarità:

Occupazione abusiva del suolo pubblico per circa 200 mq. in violazione all'art. 20 c.d.s., sanzione amministrativa €. 169,00, segnalazione aii'A.G. ai sensi degli artt. 633 e 639 bis. C.P.;

mancanza della certificazione di conformita dell'impianto elettrico in violazione dell'art.15 del Regolamento Comunale, sanzione amministrativa €. 208,00;

Difformità al DEHORS in violazione dell'art. 12 del Regolamento Comunale, sanzione amministrativa €. 208,00;

installazione abusiva di 2 tende solari, in violazione dell'art. 2 del Regolamento Comunale TOSAP, sanzione amministrativa per un totale di €. 100,00;

affissione abusiva esterna di insegna pubblicitaria (vetrofania), in violazione dell'art. 7 del Regolamento Comunale, sanzione amministrativa €. 412,00;

mancata comunicazione di somministrazione all'esterno, in violazione dell'art.6 co. 3 D.Lgs 193/97, sanzione amministrativa €. 1000,00;

carenze igienico sanitarie e strutturali, in violazioni all'art. 6 co.5 D.Lgs 193/97, sanzione amministrativa €. 1000,00;

mancanza del manuale HACCP di autocontrollo e delle schede operative, in violazione dell'art. 6 co. 6 D.Lgs 193/97, sanzione amministrativa €. 2000,00;

mancanza di apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (etilometro) in violazione dell'art. 6 co. 2 quater, sanzione amministrativa €. 400,00;

mancanza delle tabelle alcomemiche in violazione dell'art. 6 co. 2 quater, sanzione amministrativa €. 400,00.

Al termine del controllo è stato imposto il ripristino dei luoghi con la rimozione di quanto abusivamente apposto.

