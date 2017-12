palermo

Palermo, sassi contro il tram: ''Siamo di fronte ad un bollettino di guerra''

PALERMO. Allo Sperone, ignoti, hanno lanciato una pietra contro il tram della linea 1 mandando in frantumi il vetro del mezzo di trasporto.

Purtroppo non è il primo episodio e tutto lascia pensare che, purtroppo, non sarà nemmeno l’ultimo.

“Siamo ormai di fronte ad un bollettino di guerra – afferma Carlo Cataldi, coordinatore regionale dei Cobas Lavoro Privato settore Trasporti - quasi giornalmente i conducenti dell’Amat sono bersaglio di sassaiole e altri atti vandalici. Guidare un autobus o un tram è diventato veramente rischioso. Rischi estesi, naturalmente, anche ai passeggeri” - continua - “Per fortuna nessun utente a bordo ha riportato conseguenze. L’allarme sicurezza è già scattato da tempo: chiediamo più controlli per arginare i delinquenti e indagini serrate per individuare i responsabili, che vanno puniti severamente. Il trasporto pubblico è un bene comune: questi atti non sono soltanto un danno economico per l’Amat, ma rappresentano anche un danno ai lavoratori e alla collettività”.

