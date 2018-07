bilancio del comune

Palermo ''sbilanciata'': il consuntivo non arriva, il commissariamento sì. Sala delle Lapidi insorge

L'assessore regionale Bernadette Grasso ha disposto la misura per 62 Comuni su 82. Dai consiglieri comunali di Palermo, grande disappunto per i ritardi dell'assessore Gentile. Orlando replica ''Lo sappiamo, vogliamo solo numeri certi''

Pubblicata il: 31/07/2018 - 10:15:00

"Sarà per il caldo o perché distratta da Manifesta o da Palermo Capitale della Cultura, ma l'Amministrazione comunale di Palermo continua pericolosamente a dormire": con questo incipit di una nota del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo, si può ironicamente riassumere il clima che si respira al Comune dopo i ritardi del bilancio consuntivo 2017 e l'annuncio del commissariamento. Palermo rientra tra i 62 Comuni per i quali è scattata la misura a opera dell'assessore regionale alle Autonomie Locali, Bernadette Grasso. Il commissario prenderà il posto degli organismi comunali che non hanno provveduto ad approvare il consuntivo entro il 30 aprile. Palazzo delle Aquile è in subbuglio: tutti chiedono a gran voce il documento, insieme alla presenza dell'assessore al Bilancio, Antonio Gentile, e del sindaco Leoluca Orlando, a riferire sull'accaduto.

Proprio il Movimento Cinque Stelle commenta duramente, attaccando la presunta incoerenza del sindaco e i netti ritardi del suo uomo: "Siamo davanti a un'enorme incapacità e mancanza di visione e programmazione", dicono i pentastellati palermitani. "Purtroppo le sorti della città sono in mano ad un Sindaco che non ha idea di come sistemare i danni da lui stesso creati in questi anni. È però offensivo continuare a vedere Orlando in giro per la città, come se nulla fosse, allegro e spensierato, mentre inaugura i suoi quotidiani eventi di propaganda, e mentre racconta ai cittadini che 'va tutto bene', al posto di saperlo al lavoro nel suo ufficio o magari in Aula dove non si presenta da mesi".

Duro e critico anche Fabrizio Ferrandelli: "È una criticità che segnaliamo da settimane, il ritardo con cui questa amministrazione approva i documenti contabili, anche in riferimento al bilancio di previsione 2018 per cui verremo nuovamente commissariati", dice il più recente avversario diretto del sindaco. "La città è ostaggio della paralisi della giunta e dell’effetto passerella del sindaco che ormai è diventata un'attività esclusiva. L’ultima in ordine di tempo, qualche giorno fa, con la trasferta in Germania". Poi conclude con una provocazione, proprio sull'ultimo viaggio di Orlando: "Se si assume un direttore del Teatro Massimo a Palermo che senso ha pagare una trasferta in Germania?".

Pressioni anche da parte dei consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno: "Bisogna approvare immediatamente il bilancio consuntivo 2017 e portare in aula per il voto il bilancio di previsione 2018 - è il monito di SC -. Eravamo certi che dopo il bilancio consolidato il consuntivo fosse stato già predisposto e dunque pronto per la discussione in aula. Bisogna impedire che un atto così importante venga approvato dal commissario; pertanto chiediamo l'immediato intervento dell'assessore Gentile anche per il dibattito sulla proposta del bilancio di previsione 2018 in consiglio comunale".

"Il ritardo dell'assessore Gentile sul bilancio consuntivo 2017 sul previsionale 2018 è inammissibile", si unisce al coro Dario Chinnici, capogruppo Pd. "Fatto gravissimo è il commissariamento. L'assessore porti in Aula i documenti al più presto: non possiamo più attendere". Anche Chinnici annuncia provvedimenti risolutori: "Convocheremo immediatamente l'assessore Gentile in commissione Bilancio - dichiara - al fine di approfondire le motivazioni del ritardo. La Città aspetta questi provvedimenti urgenti nel bilancio previsionale all’interno del quale sono previsti importanti servizi per i cittadini".

La replica generale dell'amministrazione Orlando non si è fatta attendere. L'assessore Gentile ha precisato le motivazioni "formali" del ritardo nel produrre e presentare l'agognato documento: "La delibera riguardante il bilancio consuntivo per il 2017 era già stata posta all’ordine del giorno della prossima seduta di Giunta, convocata per giovedì mattina", spiega l'assessore. Pragmatica anche la risposta di Orlando alle critiche ricevute dai consiglieri comunali: “Sappiamo che vi è stato un ritardo nella predisposizione del documento - comunica il sindaco -. Questo perché, dopo la svolta legata alla approvazione del consolidato, vogliamo un bilancio con numeri certi e corretti e, soprattutto, per quanto riguarda i conti delle partecipate, non vada incontro a critiche e rilievi da parte della Corte dei Conti come avvenuto per altri Enti". Insomma, sbagliando si impara, ma certi errori costano cari. Dopo l'audizione di oggi con Gentile, sono Chinnici e Antonino Sala, capogruppo di Palermo 2022, a far sapere che dopo l'esame dei Revisori dei Conti il consuntivo "approderà in consiglio comunale, presumibilmente, tra fine agosto e inizio settembre". Riguardo al commissariamento, poi, precisano che da parte della Regione "l’amministrazione comunale non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale". Intanto, giovedì il nuovo atto della resa dei conti.

