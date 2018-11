falsa dietologa

Finge di essere dietologa, denunciata a Palermo

Operazione ''Light Diet'', la Guardia di Finanza di Palermo denuncia una sessantasettenne di origini messinesi per esercizio abusivo della professione: sequestrato uno studio completamente illegale di dietetica e nutrizione nel quartiere Cruillas.

Tutto incredibile ma vero. Una donna di 67 anni di origini messinese ha finto di essere una dietologa prescrivendo integratori e cure. La scoperta nel quartiere di Cruillas all'interno di un'associazione no profit. Per lei è scattato un decreto di perquisizione ed è accusata di svolgere abusivamente la professione.

L’attività investigativa si è incentrata su una associazione gestita direttamente dalla indagata. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un vero e proprio studio professionale abusivo di dietetica e nutrizione, dotato di bilance, lettini e prodotti cosmetici di ogni tipo.

La donna prescriveva senza alcun titolo diete e piani alimentari, all’esito di consulenze fornite da soggetto incompetente, in assenza della prescritta e necessaria abilitazione. Si sarebbe presentata come professionista del settore della nutrizione e dichiarava di essere in possesso dei titoli necessari per svolgere l'attività, coadiuvata nelle operazioni da diverse collaboratrici, la cui posizione è allo stato al vaglio dell’autorità giudiziaria. Anch’esse prive di qualsiasi titolo ed esperienza nel settore, in quanto per lo più semplici casalinghe. L'indagata avrebbe convinto i propri clienti ad affiliarsi, aderendo all'associazione, promettendo dimagrimenti sicuri e rapidi.

I clienti per far parte dell'associazione dovevano comunque pagare la quota associativa di 50 euro, da versare al momento dell’accesso allo studio. I pazienti, dopo una preliminare visita, ricevevano dalla responsabile dello studio veri e propri piani alimentari, calibrati sulle singole esigenze rappresentate e sulla base di quanto accertato nel corso della visita.

Inoltre, sulla base di asserite valutazioni di analisi ematiche e prove allergiche, la sedicente professionista, sebbene non in possesso dei titoli necessari per garantire la genuinità delle valutazioni operate, al fine di aumentare i propri profitti, convinceva gli ignari pazienti ad abbinare alla dieta prescritta o al piano alimentare individuato l’assunzione di integratori alimentari di origine americana, inducendoli all’acquisto.

