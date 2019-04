piantaggione di marijuana

Palermo, scoperta piantaggione di marijuana in Corso dei Mille: arrestati due fratelli

Tratto in arresto in flagranza di reato due fratelli palermitani con l'accusa di coltivazione di sostanza stupefacente in concorso e furto aggravato di energia elettrica in concorso.

Pubblicata il: 18/04/2019

Martedì sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato i fratelli palermitani, Filippone Samuele Giuseppe e Paolo rispettivamente classe 1999 e 1992 con l’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente in concorso e furto aggravato di energia elettrica in concorso.

I militari dell’Arma allertati dalla Centrale Operativa, a seguito di una segnalazione anonima al 112, sono intervenuti in Corso dei Mille nel quartiere Brancaccio in un appartamento nella disponibilità dei due, i Filippone avevano realizzato una coltivazione idroponica di marijuana composta da 217 piante, in infiorescenza, con altezza media di 50 cm. Gli operanti rinvenivano inoltre lampade ad infrarossi ed impianto di aerazione, umidificazione e climatizzazione necessari alla cultura della sostanza stupefacente; accertando inoltre che i due si erano allacciati fraudolentemente alla rete elettrica bypassando il contatore Enel esistente (con un danno stimato in 150.000 €). Nella mattinata odierna sono stati convalidati gli arresti.

Fonte: Carabinieri

