Palermo, scoperta piantagione di marijuana a Mondello: arrestato 38enne

I militari a seguito della perquisizione domiciliare in via Feli hanno scoperto che l'uomo aveva trasformato due stanze dell'abitazione in piantagione indoor.

I Carabinieri della Stazione di Partanna Mondello hanno arrestato Clemente Gaetano, palermitano classe 1981, con l’accusa di coltivazione - detenzione illecita di stupefacenti e furto aggravato.

I militari a seguito della perquisizione domiciliare in via Feli hanno scoperto che l’uomo aveva trasformato due stanze dell’abitazione al piano terra in piantagione indoor. La serra artigianale contenente 145 piante di marijuana, dell’altezza di circa 150 cm., lampade e reattori, impianti di condizionamento e materiale fertilizzante era allacciata illecitamente con un cavo elettrico alla rete pubblica, così come confermato dai tecnici verificatori della società ENEL.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del L.A.S.S. (laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo che hanno eseguito la campionatura dello stupefacente.

L’uomo tratto in arresto a seguito di udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

Fonte: Carabinieri

