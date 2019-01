piantagione di marijuana

Palermo, scoperta piantagione di marijuana in zona via Montalbo: arrestato 40enne

Insospettiti dal pungente odore di stupefacente, i Carabinieri hanno deciso di perquisire un'abitazione al piano terra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/01/2019 - 12:37:30 Letto 459 volte

Qualche giorno fa i Carabinieri della Stazione Falde, impegnati in un servizio volto al contrasto del mercato delle sostanze stupefacenti, stavano effettuando dei controlli in zona via Montalbo. Giunti in via Antonello da Messina, insospettiti dal pungente odore di stupefacente, hanno deciso di perquisire un’abitazione al piano terra.

All’interno i militari dell’Arma hanno rinvenuto una serra artigianale con 20 piante di marijuana, tutte dell’altezza di circa un metro e mezzo, un sacchetto contenente quasi 300 grammi della stessa sostanza, già pronta per la vendita, e 20 rami messi ad essiccare. La piantagione completa di lampade e reattori, impianti di condizionamento e materiale fertilizzante era allacciata abusivamente alla rete pubblica, così come confermato dal personale della società Enel.

Il proprietario dell’abitazione Ragusa Angelo 40 enne palermitano, rintracciato poco distante, veniva tratto in arresto con l’accusa di coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti e furto aggravato. Questa mattina l’Autorità Giudiziaria ne ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!