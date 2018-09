contatore manomesso

Palermo, scoperta taverna con il contatore elettrico manomesso, danno di circa 20mila euro

Scoperto impianto elettrico di una taverna del quartiere Zisa, alimentato abusivamente mediante la manomissione del contatore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2018 - 10:23:17 Letto 369 volte

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile durante un servizio finalizzato al controllo di attività commerciali, hanno scoperto che l’impianto elettrico di una taverna del quartiere Zisa, denominata “U Cavadduzzu”, era alimentato abusivamente mediante la manomissione del contatore.

I tecnici della società E-Distribuzione intervenuti sul posto, hanno accertato il prelievo illecito, e hanno stimato un danno per la società di circa 20.000 €. Per tali ragioni i Carabinieri hanno tratto in arresto G.g., 72enne palermitano, titolare dell’attività abusiva di somministrazione di cibi e bevande.

Dopo la convalida dell’arresto, G.g. è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!