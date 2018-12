auto rubate

Palermo, scoperto edificio abbandonato di auto e moto rubate

La Polizia di Stato ritrova numerosi mezzi rubati nello scantinato di un edificio abbandonato. Quasi tutte le vetture ed i ciclomotori già restituiti ai proprietari.

Pubblicata il: 05/12/2018 - 14:56:06

Sono durate parecchie ore e si sono concluse da poco le operazioni della Polizia di Stato, legate ad accertamenti e riscontri su numerosi mezzi, circa 30, risultati rubati e ritrovati nella trascorsa notte.

La sorprendente scoperta è stata fatta dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un ordinario servizio di pattugliamento, in via Tiro a Segno, nello scantinato di un edificio solo parzialmente edificato ed in stato di abbandono.

Nella “pancia” del rudere, in una sorta di acquitrino, gli agenti hanno ritrovato vetture, ciclomotori e motocicli, alcuni ancora integri, altri parzialmente smontati ed altri ancora letteralmente “cannibalizzati”, tutti uniti dal comune denominatore di essere di provenienza furtiva.

Le laboriose operazioni che hanno coinvolto i poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno consentito di risalire a quasi tutti i proprietari dei mezzi ai quali è già avvenuta la restituzione.

In ragione della circostanza che tutti i mezzi risultano essere stati rubati nel recente periodo, è plausibile che il luogo fosse stato adibito a custodia e temporanea giacenza, in attesa della vendita al dettaglio di singole parti meccaniche così da alimentare il sempre fiorente mercato illegale dei ricambi auto o di essere rivendute integralmente.

Indagini sono in corso per accertare identità e responsabili del cospicuo giro di mezzi rubati e rinvenuti.

Fonte: Polizia di Stato

