Palermo, scoperto laboratorio per la produzione di droga a Brancaccio: due arresti

La Polizia di Stato scopre un laboratorio rudimentale per la produzione di droga. Arrestati due pregiudicati palermitani.

Pubblicata il: 10/03/2019

La Polizia di Stato, nel corso di mirate attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga all’interno del quartiere “Brancaccio”, ha tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti i pregiudicati palermitani, Puntaloro Salvatore 35enne e Di Carlo Paolo 38enne, entrambi residenti in quello stesso quartiere.

E’ così che i poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, durante uno dei numerosi passaggi su auto civetta lungo la via Bertertt, nei pressi di un magazzino, hanno notato un soggetto, riconosciuto per Puntaloro, effettuare cessioni di sostanza stupefacente ai vari avventori che gli si presentavano; pertanto sono intervenuti bloccando il giovane.

La perquisizione personale effettuata addosso a Puntaloro, è stata poi estesa al vicino magazzino, nella sua disponibilità e davanti al quale è stato sorpreso a spacciare. All’interno del locale, utilizzato apparentemente come deposito di cassette per la frutta, i poliziotti, con l’ausilio anche di unità cinofile antidroga della Questura, hanno rinvenuto 12 dosi di crack che Puntaloro aveva nascosto a terra, all’interno di un contenitore porta rullino fotografico ed un’agenda contenente dei conteggi.

Nelle immediate vicinanze del magazzino, i poliziotti si sono avveduti della presenza di un altro individuo a loro conosciuto per i suoi precedenti di polizia, Di Carlo Paolo, che ha destato particolare sospetto per l’atteggiamento teso e nervoso assunto alla loro vista; pertanto hanno deciso di sottoporlo a controllo. Un’ulteriore attività d’indagine, avviata nell’immediatezza, ha consentito di risalire ad un altro magazzino, nella disponibilità di Di Carlo, in via Oreto. Una volta dentro, la sorprendente scoperta: un vero e proprio laboratorio rudimentale per il confezionamento e la produzione di stupefacenti. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno infatti rinvenuto e sequestrato 210 gr. di cocaina, 4 gr. di crack, oltre a materiale vario destinato al confezionamento ed alla produzione della sostanza stupefacente (una confezione di bicarbonato di sodio, un fornellino da campeggio, 2 mestoli e diversi accendini).

Il materiale e la droga rinvenuti, sono stati posti sotto sequestro, mentre Puntaloro e Di Carlo, dopo gli accertamenti di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale “Antonio Lorusso” di Pagliarelli.

Fonte: Polizia di Stato

