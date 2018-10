incendio

Palermo, scoppia un incendio al centro per minori stranieri

Un incendio è divampato nel centro per minori stranieri gestito dall'associazione Asante in via Monfenera a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/10/2018 - 15:58:17 Letto 349 volte

Un incendio è divampato nel centro per minori stranieri gestito dall’associazione Asante in via Monfenera a Palermo.

La comunità è stata evacuata e sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della polizia. I locali sono stati invasi dal fumo. I 42 ospiti e gli operatori sono riusciti ad uscire. Tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e sono stati trasportati all’ospedale Civico e al Buccheri La Ferla. Non sono gravi.

«L'incendio circoscritto ad una stanza - spiega il presidente della Comunità Antonino Galasso - è divampato per un carica batteria non a norma che ha provocato un cortocircuito. Il proprietario non appena ha visto le fiamme è fuggito. Grazie agli operatori e ai vigili del fuoco il rogo è stato circoscritto».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!