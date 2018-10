Palermo, Scoppia una fognatura alla Zisa, Gelarda: ''Uno spettacolo indecoroso'' *VIDEO*

Scoppia la fognatura in via Guglielmo il Buono nel quartiere Zisa.

“Per l’ennesima volta, forse la ventesima negli ultimi mesi – scrive nella sua pagina Facebook, Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale che ha anche postato il video – sono scoppiate le fognature di via Guglielmo il Buono. Guardate che spettacolo mi si è presentato stamattina".

E ancora: "Stamattina ho parlato con la dottoressa Prestigiacomo, presidente dell'Amap che mi ha detto che interverranno subito, e cercheranno di risolvere definitivamente il problema. La conduttura lì sotto è un colabrodo, vecchia di più di 70 anni, ma non c'è programmazione da parte del Comune di Palermo per sistemarla. Eppure hanno anche fatto il manto stradale".

"I nostri operai sono stati allertati in mattinata e si stanno recando sul posto - spiegano dall'Amap - e cercheranno di capire se si tratta di un problema alla conduttura fognaria o dell'acqua. In ogni caso sono pronte squadre di tecnici per trovare nel più breve tempo possibile una soluzione al gusto".