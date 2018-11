droga

Palermo, sei chili di hashish spediti con un pacco postale *FOTO*

Pubblicata il: 30/11/2018

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo hanno sequestrato oltre 6 kg. di hashish occultati in un pacco spedito tramite corriere.

Aveva generato allarme, infatti, un pacco privo di destinatario presso la sede di una nota ditta di spedizione, la scorsa mattina a Palermo.

Quando l’incaricato della consegna si è accorto che il plico, dal peso complessivo di 10 kg e proveniente dalla Spagna, riportava destinatario e luogo di consegna di fantasia, immediatamente dal Centro Nazionale sono scattate le procedure di sicurezza che hanno portato alla rientro del pacco presso la sede di Palermo e la segnalazione per le verifiche del caso.

È stato, quindi, allertato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza che ha fatto intervenire sul posto gli investigatori del Gruppo Operativo Antidroga del Nucleo di Polizia economico-finanziaria specializzati in investigazioni connesse al traffico di sostanze stupefacenti, che, con l’ausilio di una unità cinofila, hanno ispezionato la scatola, rinvenendo 6 kg di hashish.

Quella dei pacchi della droga appare essere una tendenza in aumento, e la Guardia di Finanza, soprattutto in porti ed aeroporti, sovente interviene con servizi di controllo delle merci in transito.

Fonte: Guardia di Finanza

