Palermo, sequestato un carico 300 chili di hashish

La Polizia di Stato rinviene un grosso quantitativo di hashish, circa 300kg, che, sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato circa un milione e mezzo di euro. Arrestato un uomo

Pubblicata il: 19/11/2018 - 15:36:23

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirate attività investigative finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo, responsabile del trasporto di 300 kg di hashish.

A procedere all’arresto gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Palermo i quali, nei giorni passati, nell’ambito di aumentati controlli disposti dal Questore in relazione al Vertice Internazionale per la Libia ed in base a informazioni sul possibile arrivo di un ingente quantitativo di droga nella provincia palermitana, hanno individuato merce oggetto di trasporto sul cui contenuto nutrivano più di un dubbio.

Durante le fasi della perquisizione, l’attenzione degli investigatori è stata attirata da un bancale in legno, alto e largo circa metri 1.20, garantito da una apposita copertura di legno e cartone con su scritto “FRAGILE”, proveniente dalla Campania.

La bolla relativa al bancale, immediatamente acquisita dagli agenti, faceva riferimento al trasporto di fantomatici vasi di terracotta artigianali ed era caratterizzata da alcune inesattezze e generiche indicazioni.

Insospettiti dalle anomalie registrate, in realtà un goffo tentativo di fornire una parvenza di regolarità alla spedizione, gli agenti hanno proceduto ad ispezionare il contenuto del bancale e, sollevatone il coperchio in legno, di fatto un originale camuffamento, hanno fatto la straordinaria scoperta:

10 valige in juta, ciascuna delle quali contenente 3 confezioni termosigillate in plastica verde, con all'interno 10 panetti del peso di 1kg cadauno, contenenti a loro volta 10 piattelle da 100 gr ciascuna di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale complessivo di kg. 300 circa.

E’ stato tratto in arresto l’interessato al trasporto ed indagini sono in corso per far luce su altre, ipotizzabili, responsabilità.

L’ingente quantitativo di stupefacente era tale da soddisfare le esigenze delle varie piazze di spaccio anche in ambito provinciale.

Fonte: Polizia di Stato

