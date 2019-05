attività abusiva

Palermo, sequestrata attività abusiva di autocarrozzeria e verniciatura

Il gestore è stato denunciato per l'emissione di fumi in atmosfera, per lo scarico abusivo di acque reflue e lo stoccaggio di rifiuti.

Agenti di polizia municipale e carabinieri hanno effettuato una operazioni congiunta da cui è scaturito il sequestro di un’attività abusiva di autocarrozzeria e verniciatura in via Castelforte.

In un piano cantinato esteso circa 600 metri quadrati, al momento del sopralluogo era in corso la verniciatura di un veicolo eseguita senza le opportune cautele con conseguente spargimento di sostanze chimiche reattive nocive alla salute; in un’area giaceva inoltre, un cumulo di circa 10 metri quadrati di rifiuti di carrozzeria.

Al gestore 81enne è stata contestato il mancato possesso dell’Aua l’autorizzazione unica ambientale che contiene in unico titolo tutte le autorizzazioni ambientali richiesta dalla normativa vigente, della relazione fonometrica e del registro di carico e scarico rifiuti.

Lo stesso è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’emissione di fumi in atmosfera, per lo scarico abusivo di acque reflue e lo stoccaggio di rifiuti.

