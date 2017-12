abusivismo

Palermo, sequestrata autorimessa abusiva a Borgo Nuovo. Denunciato 69enne

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2017 - 12:24:14 Letto 580 volte

PALERMO. I carabinieri in collaborazione con la polizia municipale hanno sequestrato un’autorimessa a Borgo Nuovo. Nella struttura, priva di ogni autorizzazione, c’erano 76 box in alluminio, un’officina ed un autolavaggio, oltre alla presenza di scarichi per rifiuti pericolosi.

Il gestore V.C. 69enne è stato denunciato per abusivismo edilizio, scarico di acque reflue industriali e attività di smaltimento rifiuti senza autorizzazioni. Oltre al sequestro è scattata la multa di 6mila euro.

Fonte: Carabinieri

