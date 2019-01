sequestro botti illegali

Palermo, sequestrata bancarella di botti illegali in via Tiro a Segno

La Polizia di Stato effettua il sequestro di botti e giochi pirotecnici venduti illegalmente per strada.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2019 - 15:19:52

Mancavano pochi minuti allo scoccare del nuovo anno quando sul marciapiede di via Tiro a Segno è stata allestita una bancarella di fortuna dove erano esposti in bella vista allo sguardo di automobilisti e residenti, botti e fuochi pirotecnici. A complicare i piani di chi stesse vendendo illegalmente petardi e razzi ci ha pensato la Polizia di Stato con il passaggio di alcune pattuglie dei Commissariati di P.S. “Politeama” ed “Oreto-Stazione”, impegnate in specifici servizi volti ad impedire e sanzionare questo tipo di commercializzazione vietata.

Evidentemente, il passaggio della Polizia di Stato era temuto se è vero che gli ambulanti si erano garantiti la libera vendita attraverso un fitto sistema di vedette che, appena notato il passaggio degli Agenti, è entrato in azione.

In pochi secondi, i tanti giovanissimi che circondavano le bancarelle, chi nelle vesti di bancarellaro, chi in quelle di acquirente, si sono dileguati, lasciando incustodito il prezioso carico.

I poliziotti hanno sequestrato tutto ed hanno impiegato qualche ora per inventariare la merce ed ascriverla alle varie categorie di prodotti pirotecnici. Si tratta di: Fontane “Cono Diamante”, Fontane “Jupiter” “Pot Feu”, Multicolor 20 “Strzalow Shots”, Multicolor 30 “Strzalow Shots”, Petardi “Jorge”, Petardi “Saturn Missiles”, Petardi “Snappers Poppers”, Razzi “Rockets”.

Il sequestro è avvenuto a carico di ignoti ed ulteriori indagini sono in corso per pervenire alla identificazione di chi abbia avviato la vendita illegale dei botti sequestrati.

Fonte: Polizia di Stato

