Palermo, sequestrata collezione di fauna selvatica ad un privato

I Carabinieri Forestali sequestrano una collezione di fauna selvatica gli esemplari sono stati affidati in custodia all’Università degli studi di Palermo.

05/08/2020

Ieri, in località Barcarello, i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo - Nucleo Cites - hanno sequestrato, all’interno di un’abitazione, 61 esemplari di fauna selvatica imbalsamati appartenenti a varie specie.

In particolare, la collezione era costituita da 25 esemplari appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington (Cites), tra i quali il falco lanario, falco pellegrino, nibbio reale, astore, sparviero, poiana, barbagianni, civetta, gufo comune, tartaruga caretta caretta e da ulteriori 36 esemplari appartenenti a specie individuate tra quelle protette ai sensi della vigente legge nazionale sulla caccia.

L’intera collezione, appartenuta ad un uomo deceduto da qualche anno ed in ottimo stato di conservazione, è stata sottoposta a sequestro e affidata in custodia giudiziale gratuita all’Università degli Studi di Palermo - Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo in via Lincoln, affinché, dopo la confisca disposta dall’Autorità Giudiziaria, possa aggiungersi all’importante collezione del Museo di Zoologia “P. Doderlein” .

Fonte: Carabinieri

