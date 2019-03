falegnameria sequestrata

Palermo, sequestrata falegnameria abusiva in via Antinori

L'attività di falegnameria e verniciatura è risultata completamente abusiva, nonostante fosse in esercizio a pieno regime.

L’intervento è stato pianificato dal comandante Gabriele Marchese per la salvaguardia dell’ambiente e a tutela della salubrità dell’aria.

Durante il controllo in via Orazio Antinori, l’attività di falegnameria e verniciatura è risultata completamente abusiva, nonostante fosse in esercizio a pieno regime, tant’è che gli agenti del nopa, Nucleo Tutela Protezione Ambiente, hanno riscontrato la presenza di mobili e porte appena verniciati.

L’attività è stata sequestrata insieme a tutte le apparecchiature ed attrezzature propedeutiche e il gestore, P.S. di anni 61, è stato denunciato per la violazione delle norme ambientali relative all’emissione dei fumi in atmosfera.

