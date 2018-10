friggitoria ambulante

Palermo, Sequestrata friggitoria ambulante usava alimenti in cattivo stato di conservazione

Friggeva in olio esausto panelle e crocchè che sono state riscontrate in cattivo stato di conservazione. Sequestrata motoape utilizzata per l'attività ambulante.

04/10/2018 - 14:54:29

La Polizia Municipale ha denunciato all'autorità giudiziaria un ambulante che vendeva panelle e crocchè in cattivo stato di conservazione in via Tricomi, nei pressi dell’ospedale Civico. E.A., di 36 anni, friggeva in olio esausto panelle e crocchè che sono state riscontrate in cattivo stato di conservazione.

Agli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica non è rimasto che sequestrare ed avviare a distruzione gli alimenti, consistenti in 3 chili di panelle, 9 chili di crocchè e trenta panini, oltre ad una bombola di gas da 15 chili e 20 chili di olio esausto.

L’ambulante inoltre è risultato abusivo, sprovvisto di autorizzazioni alla vendita e sanitarie. La motoape utilizzata per l'attività ambulante, non aveva copertura assicurativa e quindi sequestrata. Sono state comminate sanzioni per un importo totale di 4.500 euro.

Fonte: Polizia Municipale

