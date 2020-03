abusivismo commerciale

Palermo, sequestrata officina abusiva alla Noce

la Polizia di Stato scova e sequestra, alla ''Noce'', un'officina per motoveicoli abusiva.

07/03/2020

La Polizia di Stato è costantemente impegnata a prevenire e contrastare l’illegalità, ovunque essa si annidi ed in qualunque forma si manifesti. Su queso fronte, nei giorni scorsi, è stato portato alla luce un caso di abusivismo commerciale con gravi ricadute in tema di reati ambientali. A procedere gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di PS “Zisa-Borgo Nuovo”, che hanno posto sotto sequestro amministrativo un’officina meccanica di riparazione di motoveicoli, poichè risultata totalmente abusiva, in quanto priva di Scia comunale.

Alle porte dell’esercizio i poliziotti sono giunti ad esito di un’accurata osservazione delle attività commerciali ricadenti nel territorio di loro competenza.

L’officina era particolarmente attiva all’interno del quartiere “Noce”. Il proprietario è stato denunciato per violazione del codice ambientale, con riferimento al mancato smaltimento di rifiuti speciali, in particolare l’olio combusto e le parti di motoveicoli non più utili che venivano smaltite senza il minimo rispetto delle norme che disciplinano la materia. L’uomo, infatti, non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni circa lo smaltimento degli oli e del materiale di risulta che erano contenuti all’interno di alcuni fusti presenti in officina e non ha esibito alcun documento che comprovasse lo smaltimento tramite ditte autorizzate, cosi’ come previsto dalla legge.

All’interno dei locali sequestrati, all’atto del controllo, si trovavano, inoltre, svariati motoveicoli che sono stati affidati ai rispettivi proprietari.

Fonte: Polizia di Stato

