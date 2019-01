tigre sequestrata

Palermo, sequestrata tigre di un circo: il microchip apparteneva ad una tigre morta

Gestore del circo presente in città, deteneva una tigre femmina con microchip corrispondente ad un'altra tigre deceduta tre anni fa.

I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo, a seguito di un controllo amministrativo presso una struttura circense, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, V.c. classe 1974, gestore del circo presente in città, poiché deteneva un esemplare di panthera tigris (tigre) femmina con microchip corrispondente ad un'altra tigre deceduta tre anni fa.

Non avendo i presupposti per la detenzione di Simba, questo il nome della tigre, i Carabinieri hanno effettuato il sequestro dell’animale, che è stato temporaneamente lasciato in custodia al titolare del circo. Simba verrà trasferita presso struttura idonea appena possibile.

All’uomo è stato contestato anche un illecito amministrativo di 10.000,00 euro per omessa comunicazione di avvenuto decesso di esemplari.

