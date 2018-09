discarica abusiva

Palermo, sequestrata una discarica di rifiuti speciali a Cruillas *VIDEO*

Sequestrata una discarica di rifiuti speciali estesa per circa 3000 metri quadrati a Cruillas.

Pubblicata il: 20/09/2018

La Polizia Municipale ha sequestrato a Cruillas una discarica di rifiuti speciali estesa per circa 3000 metri quadrati. Gli agenti del Nopa, il nucleo operativo protezione ambiente, su delega dell’autorità giudiziaria a seguito di esposti da parte dei cittadini, dopo una serie di appostamenti l'hanno individuata in via Ponte Corvo grazie ad un drone.

L’area intercettata non era visionabile dall'esterno a causa delle alte mura di cinta; per riuscire a visualizzare l’interno le pattuglie hanno utilizzato un drone ed hanno così focalizzato da remoto la discarica. All'interno sono state riscontrate 51 autovetture senza targa e circa 50 metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi provenienti da rottamazioni. Durante il sopralluogo esterno gli agenti hanno intercettato un camion che entrava da un cancello in metallo con un carico di un’auto da rottamare.

Sul posto sono state trovate due persone, una delle quali, D.F. di 54 anni, che gestiva l’attività abusiva di rottamazioni, è stata denunciata all'autorità giudiziaria.

Da ulteriori accertamenti è emerso che le autovetture rinvenute provenivano da un centro di rottamazioni autorizzato con sede in via Regione Siciliana.





Fonte: Polizia Municipale

