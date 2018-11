sequestro

Palermo, sequestrate cinque tonnellate di frutta e scarpe, lotta contro i venditori abusuvi

Polizia Municipale e Carabinieri della stazione di Brancaccio, in un intervento congiunto a Brancaccio, hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di frutta e 33 paia di scarpe a tre venditori abusivi.

In via Pecoraino, un venditore ambulante trentatreenne che esponeva sulla sede stradale prodotti ortofrutticoli senza autorizzazione alla vendita è stato sanzionato per un importo di 309 euro. Inoltre, 5.000 chili di frutta e verdura esposti su una rastrelliera, sotto un ombrellone, sono stati sequestrati insieme alle attrezzature.

L’altro sequestro, in via Ferrari Orsi all’angolo con via Giuseppe Puglisi, nei confronti di un sessantatreenne venditore abusivo al quale, oltre alla sanzione di 309 euro, sono stati invece sequestrati 170 chili di frutta e ortaggi vari.

In entrambi i casi, tutta la merce sequestrata, 5.170 chili, è stata devoluta ad istituti di accoglienza.

Infine, in via Messina Marine all’angolo con via Diaz, è stato individuato un quarantaseienne che esponeva in vendita delle scarpe: in totale 33 paia che sono state sequestrate perché l’ambulante non aveva, anche in questo caso, alcuna autorizzazione alla vendita. Le scarpe non si riferivano a marchi contraffatti, ma a varie case produttrici.

Fonte: Polizia Municipale

