Palermo, sequestrate e rimosse due strutture abbandonate in via Partanna Mondello

Due strutture abbandonate sul suolo pubblico, l'una di circa 30 e l'altra di circa 6 metri quadrati, sono state sequestrate e rimosse in via Partanna Mondello all'angolo con via Salgari, dagli agenti del nucleo commercio su area pubblica della Polizia Municipale e dai Carabinieri della Compagnia S. Filippo Neri, nell'ambito di un servizio congiunto di controllo del territorio.

La rimozione più consistente è stata quella di un gazebo di circa 30 metri quadrati con all'interno tre rastrelliere, utilizzate per l'esposizione di prodotti; mentre l'altra struttura di circa 6 metri quadrati era chiusa da una rete metallica e conteneva all'interno un bancone.

Con questo intervento oltre al ripristino del decoro urbano viene restituita all'uso collettivo un' ampia porzione di sede stradale.

Fonte: Polizia Municipale

