Palermo, sequestrate tre officine abusive in via Parlavecchio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2019 - 10:08:35 Letto 381 volte

Ieri mattina la Polizia Municipale ha sequestrato tre attività abusive di autoriparazione in via Parlavecchio, nei pressi del cimitero Sant’Orsola.

Durante i controlli antiabusivismo predisposti dal Comandante Gabriele Marchese a tutela delle attività regolari, gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica hanno scoperto le tre officine abusive, tutte vicine, che effettuavano riparazioni su autovetture con l’uso di macchinari professionali.

Tutte e tre le attività di autoriparazione e vendita erano condotte senza alcuna autorizzazione; solo una era autorizzata per la sola vendita di autoricambi. I gestori sono stati sanzionati per un importo di 5164 euro ciascuno. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità edilizia dei locali.

Fonte: Polizia Municipale

