Palermo, sequestrati 13 gazebo abusivi in via Ernesto Basile

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2018 - 15:48:01 Letto 347 volte

La polizia municipale ha sequestrato 13 gazebo abusivi installati su circa 120 metri quadrati del marciapiedi di via Ernesto Basile, sul muro di cinta prospiciente la cittadella universitaria.



La titolare trentottenne è stata denunciata per occupazione abusiva di suolo pubblico.



Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica durante i servizi predisposti dal comandante Gabriele Marchese, finalizzati all’abusivismo commerciale, hanno riscontrato che l’attività di vendita di addobbi natalizi autorizzata per una superficie di 45 metri quadrati, in realtà eccedeva di circa 120 metri quadrati con 13 gazebo edilizi installati in modo permanente, per una lunghezza totale di circa 39 metri lineari.



I gazebo risultavano ancorati al suolo con occhielli piantati sulla sede stradale e sul muro di recinzione del plesso universitario, provocando vistosi danneggiamenti.



La loro presenza procurava inoltre grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità poiché costringevano i pedoni, in massima parte studenti universitari, a transitare sulla carreggiata di via Ernesto Basile.



Oltre al sequestro dei gazebo, la titolare è stata denunciata all’autorità giudiziaria ed il marciapiedi è stato restituito alla fruizione pubblica.

Fonte: Polizia Municipale

