droga

Palermo: sequestrati 200 grammi di cocaina, in manette 4 palermitani

I Carabinieri in un servizio anti-droga hanno arrestato in flagranza di reato 4 palermitani...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2018 - 12:04:49 Letto 376 volte

I Carabinieri in un servizio anti-droga hanno arrestato in flagranza di reato i palermitani: C. M. 49enne, C. M., 38enne, C. G., 45enne e V. G. A., 28enne, tutti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver fatto accesso nell’abitazione in zona Cruillas, i militari dell’Arma hanno iniziato la perquisizione riuscendo a trovare cocaina e soldi in quasi ogni parte della casa: la droga era appositamente frazionata e nascosta in tutte le stanze, anche in contenitori con il riso per evitare l’eventuale fiuto dei cani.

In totale sono quasi 200 grammi di cocaina sottoposti a sequestro e rinvenute all’interno di due confezioni di “Vivin C”.

Oltre alla cocaina, che messa sul mercato avrebbe fruttato circa 20 mila euro, i Carabinieri hanno trovato anche denaro e materiale vario per il confezionamento in dosi.

Gli arrestati, dopo la convalida dell’arresto, sono stati rimessi in libertà, ad eccezione di Cannariato Maurizio, che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!