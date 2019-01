sequestro alimentare

Palermo, sequestrati 22 chili di prodotti alimentari ad un supermercato di via Savonarola

Il nucleo antifrode della polizia municipale ha sequestrato 22 chili di prodotti alimentari ad un supermercato di via Savonarola.

Il nucleo antifrode della polizia municipale nell'ambito dei controlli predisposti dal Comandante Gabriele Marchese alla sicurezza e tutela alimentare del consumatore, ha sequestrato 22 chili di prodotti alimentari ad un supermercato di via Savonarola.



Al rappresentante legale della società è stata contestata la detenzione di prodotti alimentari sfusi, non preimballati, privi della lista degli ingredienti.



Inoltre gli agenti hanno constatato che all’interno dei locali non veniva esposto al pubblico il libro degli ingredienti, cioè quel documento obbligatorio previsto dalla normativa vigente, per tutte le attività di manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti che gli operatori commerciali devono tenere a disposizione per la consultazione dei clienti onde informarli su sostanze che possono provocare allergie o intolleranza alimentari.



La mancanza di queste importanti indicazioni oltre alla sanzione prevista di 2.000 euro ha determinato la sottrazione al commercio e quindi il sequestro di circa 22 chili di pomidori secchi, carciofi, olive e funghi sott’olio che sono stati avviati a distruzione.

