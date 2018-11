sequestro pesce

Palermo, sequestrati 300 chili di pesce privo di etichettatura e tracciabilità

Nei quartieri ''Altarello e Borgo Nuovo'', due esercizi commerciali vendevano pesce ed altri prodotti privi di etichettatura e tracciabilità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2018 - 16:40:32 Letto 354 volte

Ieri mattina, a Palermo, nei quartieri “Altarello e Borgo Nuovo”, i Carabinieri della Stazione Palermo Falde, unitamente a personale della Guardia Costiera, procedevano al controllo di due esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti ittici.

Al termine delle ispezioni, operanti accertavano che i predetti vendevano pesce ed altri prodotti privi di etichettatura e tracciabilità.

Venivano elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro e sequestrati 300 chili di prodotti ittici i quali, previa verifica sullo stato di conservazione da parte dei veterinari dell’ Asp, venivano in parte devoluti in beneficienza.

Fonte: Carabinieri

