sequestro alimentare

Palermo, sequestrati 570 chili di prodotti ortofrutticoli ad un venditore abusivo di 72 anni

570 chili di prodotti ortofrutticoli frutta sono stati sequestrati stamani in via Nazario Sauro, nel quartiere Noce ad un venditore abusivo di 72 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/03/2019 - 17:10:38 Letto 469 volte

570 chili di prodotti ortofrutticoli frutta sono stati sequestrati stamani in via Nazario Sauro, nel quartiere Noce ad un venditore abusivo di 72 anni che oltre alle sanzioni è stato denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico.



Due motoapeutilizzate dal venditore sono state entrambe sequestrate perché prive di revisione ed assicurazione.



L’operazione congiunta è stata eseguita dagli agenti del nucleo commercio area pubblica della polizia municipale e dai carabinieri della Compagnia di S. Lorenzo.



La frutta è stata devoluta in beneficenza ad istituti di accoglienza.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!