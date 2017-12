pesce spada

Palermo, sequestrati 90 kg di pesce spada: 24 mila euro di multa al comandante del motopesca

Pubblicata il: 27/11/2017

I militari della Guardia Costiera hanno effettuato il sequestro di 44 esemplari di pesce spada allo stato giovanile appena pescati da un locale peschereccio.

Al Comandante del motopesca è stata contestata una sanzione amministrativa di 24 mila euro. Infatti, a seguito della recente depenalizzazione del reato di pesca e/o commercializzazione del prodotto ittico sotto la misura minima, stabilita dalla normativa di settore, le sanzioni amministrative introdotte per tale tipologia di illecito sono state inasprite, soprattutto se riferite ai grandi pelagici come tonno rosso e pesce spada (caso in cui è previsto il raddoppio della sanzione edittale), proprio perché poste a tutela delle risorse ittiche la cui cattura è contingentata in ossequio ai Regolamenti comunitari.

Il prodotto ittico sequestrato (circa 90 kg), dopo essere stato sottoposto a visita veterinaria a cura dei medici dell’ASP di Palermo, che ne hanno constatato l’idoneità al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza alla “Missione Speranza e carità” di Palermo.

Fonte: Guardia Costiera

