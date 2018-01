droga

Palermo: sequestrati circa 1.500 kg di hashish per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro

PALERMO. Sorprendente scoperta dei poliziotti che hanno scovato un ingente carico di droga per un valore pari a circa 8 milioni di euro...

PALERMO. La Polizia di Stato ha sequestrato un ingentissimo carico di droga ed arrestato tre soggetti, un campano e due carinesi.

Gli Agenti della Squadra Mobile di Palermo, ieri sera, hanno bloccato, mentre accedeva nell’area di una grande azienda di manufatti in cemento di Carini, un autocarro proveniente dall’Autostrada A19, condotto dal pregiudicato campano Gallo Francesco, 49enne. Questi occultava nel cassone dell’automezzo, in panetti di circa 1 chilogrammo ciascuno, abilmente nascosti sotto un lenzuolo, 10 chilogrammi di cocaina. A fare da staffetta all’autocarro una Fiat 500 condotta dai fratelli carinesi Basile Anthonj, 29enne e Salvatore, 32enne, insospettabili incensurati, titolari di quell’azienda. I due, nonostante tentassero di dissimulare la loro complicità con l’autotrasportatore campano, affermando di intrattenere con lui esclusivamente rapporti di lavoro per il trasporto dei loro manufatti, non hanno convinto gli investigatori che, ritenendoli invece i destinatari dello stupefacente, hanno deciso di approfondire gli accertamenti sottoponendo a perquisizione la loro azienda e la vicina abitazione .

E infatti, all’interno di una piccola costruzione adibita a magazzino di pertinenza della loro abitazione, gli agenti hanno trovato accatastate una sull’altra 49 confezioni, da 30 chilogranmmi ciascuna, di hashish per un peso complessivo di circa 1,470 chilogrammi.

Enorme il valore della sostanza stupefacente sequestrata: la cocaina una volta immessa sul mercato per la vendita al dettaglio, avrebbe potuto fruttare anche fino a 1.500.000,00 di euro. Ancora più consistente il valore al dettaglio del sorprendente carico di hashish rinvenuto: anche oltre 8 milioni di euro.

Ulteriori indagini sono in corso per individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente e le piazze di spaccio cui era destinato.

Fonte: Polizia di Stato

