Palermo, sequestrati due capannoni abusivi in via Del Levriere

Sequestrati due capannoni in cemento e lamiera costruiti, senza alcuna autorizzazione: due denunciati.

Pubblicata il: 04/12/2019

Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Villagrazia e la polizia municipale con il supporto dei tecnici dell’Enel effettuavano un controllo in un appezzamento di terreno sito in via Del Levriere, dove sono stati costruiti, senza alcuna autorizzazione, dei capannoni in cemento e lamiera.

Sono stati deferiti in stato di libertà D.G.g., nato a Palermo, classe 1994, ivi residente poiché in una delle citate strutture aveva realizzato un’officina abusiva per la riparazione di bici elettriche, allacciando illecitamente l’impianto elettrico alla rete pubblica e M.o., nato a Palermo, classe 1986, ivi residente in quanto, in un altro locale, aveva stoccato rifiuti speciali e pericolosi nonchè materiale ferroso di vario genere.

Le strutture sono state poste a sequestro così come un autocarro Iveco utilizzato per il trasporto dell’indicato materiale.

Fonte: Carabinieri

