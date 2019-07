abusivismo pubblicitario

Palermo, sequestrati due impianti pubblicitari abusivi

L'intervento, pianificato nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto all'abusivismo, ha avuto input dalle segnalazioni di cittadini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2019 - 15:08:33 Letto 382 volte

La polizia municipale informa che lo scorso mercoledì sono stati sequestrati due impianti pubblicitari abusivi rispettivamente in viale Piemonte e in via dell’Artigliere.



L’intervento, pianificato nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto all’abusivismo, ha avuto input dalle segnalazioni di cittadini.



Al momento del sopralluogo gli agenti del nucleo vigilanza pubblicità hanno accertato che in entrambi i siti gli impianti pubblicitari a LED di grandi dimensioni, oltre che non autorizzati, erano installati su manufatti infissi al suolo con piastre, la cui realizzazione necessita di autorizzazione e concessione edilizia.

Gli impianti pubblicitari sono stati disattivati e sequestrati, mentre i proprietari degli stessi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per violazione della normativa edilizia e sanzionati per oltre 600 euro per ciascun impianto, sia per l’occupazione del suolo pubblico che per pubblicità non autorizzata.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!