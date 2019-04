taxi abusivi

Palermo, sequestrati due taxi abusivi

Due autovetture sono state sequestrate a due tassisti abusivi dal nucleo vigilanza e trasporto pubblico della polizia municipale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2019 - 15:26:11 Letto 367 volte

Due autovetture, una Fiat Panda ed un Opel Agila, sono state sequestrate a due tassisti abusivi dal nucleo vigilanza e trasporto pubblico della polizia municipale.

Durante il servizio di controllo del territorio gli agenti hanno monitorato la zona della Cappella Palatina, meta di visitatori, individuando un trentunenne, giá in passato sanzionato per l'attività abusiva di tassista.

Stavolta lo stesso, alla guida di una Fiat Panda insieme ad un settantaquattrenne conducente di una Opel Agila, trasportavano un gruppo di turisti, ai quali aveva proposto previo corrispettivo, un giro dei monumenti della città e del duomo di Monreale.

In via Cappuccini veniva intimato l'alt ad entrambe le autovetture; il trentunenne conducente della Panda si fermava, invece il settantaquattrenne alla guida dell'Agila si dava alla fuga con i turisti a bordo. Questi visibilmente scossi si presentavano poco dopo agli agenti riferendo che il sedicente tassista li aveva fatti scendere, per poi allontanarsi da via Danisinni.

Il giovane, recidivo, veniva sanzionato per lo svolgimento dell'attività di tassista abusivo, la mancata revisione del veicolo, oltre al ritiro della patente ed al sequestro della Panda.

L'altro tassista abusivo veniva invece intercettato nei pressi della propria abitazione, a Borgo Nuovo e gli agenti procedevano al sequestro della Opel Agila oltre al ritiro della patente.

Sarà il prefetto, una volta esaminato il caso, a decidere l’entità della sanzione che va da 1.816 a 7.264 euro prima di procedere alla confisca dei mezzi.

Con questa operazione sono nove i tassisti abusivi individuati dagli agenti e altrettante le auto sequestrate: l'auto preferita per tale attività risulta di gran lunga la Fiat Multipla, ne sono state sequestrate cinque, seguite da Volkswagen Touran

Opel Zafira oltre alla Panda e all' Opel Agila. La scelta di queste due auto di piccole dimensioni, potrebbe suggerire che i tassisti abusivi si propongono per gli itinerari turistici piuttosto che per i trasporti in stazione e aeroporto.

"Chi si improvvisa tassista oltre che danneggiare la categoria e gli operatori che rispettano la legalità, lede l'immagine della nostra città agli occhi dei turisti – dichiara il Comandante Gabriele Marchese - Abbiamo intensificato i controlli soprattutto nelle giornate di arrivo delle navi da crociera e nelle aree sedi di monumenti, chi pensa di inventarsi questa attività sappia che corre il rischio di perdere l'autovettura perché gli sará confiscata".

Intanto domenica mattina in occasione della chiusura del parco della Favorita per la manifestazione “La domenica Favorita”, ancora gli agenti del nucleo vigilanza e trasporto pubblico hanno notificato tre ordini di allontanamento ad altrettanti posteggiatori abusivi. Due di questi, un quarantatreenne ed un sessantaquattrenne, esercitavano nel parcheggio attiguo alla piscina comunale, l’altro, un ventiquattrenne nel parcheggio dello stadio delle Palme. Gli ordini di allontanamento sono scattati perché agivano nelle vicinanze della fermata dei bus urbani.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!