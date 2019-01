sequestro

Palermo, sequestrati strumenti a musicista davanti al Teatro Massimo

Era seduto a suonare in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, nonostante un provvedimento dell’autorità giudiziaria gli vieti di dimorare in città per tre anni.

Ancora una volta H.K. musicista di strada, arriva alla ribalta della cronaca per la sua cronica ostinazione a suonare a tutto volume, collegando gli strumenti musicali ed il microfono a grandi amplificatori da concerto, in barba ad una ordinanza sindacale che vieta la musica amplificata all'aperto a qualsiasi ora del giorno, in tutto il territorio comunale, permettendo solo musica emessa con strumenti acustici.

Ieri sera gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, lo hanno individuato davanti il prospetto del Teatro Massimo mentre le note delle sue canzoni venivano propagate ad alto volume da amplificatori posizionati sulla piazza.

E’ scattato quindi l’immediato sequestro degli strumenti musicali e degli amplificatori mentre H.K. è stato denunciato all’autorità giudiziaria per inosservanza di provvedimento emesso dall’autorità di pubblica sicurezza.

Fonte: Polizia Municipale

