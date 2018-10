pesce sequestrato

Palermo, sequestrati un quintale di pesce privo di tracciabilità

Sono stati eseguiti controlli su venditori ambulanti, pescherie e ristoranti nelle zone Malaspina e viale Strasburgo.

24/10/2018

Nel corso di attività di controllo sulla filiera del pescato, congiuntamente ai Carabinieri della Compagnia S. Lorenzo, sono stati eseguiti controlli su venditori ambulanti, pescherie e ristoranti nelle zone Malaspina e viale Strasburgo.

In particolare sono stati sottoposti a controllo n° 5 esercizi commerciali di cui due pescherie, un negozio di surgelati e due ristoranti. Inoltre, è stato controllato un venditore ambulante di prodotti ittici al quale è stata elevata una sanzione amministrativa per mancata tracciabilità dei prodotti ittici esposti alla vendita e proceduto alla confisca degli stessi per un totale di circa 60 kg. Tali prodotti sono stati dichiarati idonei al consumo alimentare umano dalla competente Azienda Sanitaria locale e devoluti in beneficienza ad un istituto caritatevole palermitano

Altresì, a carico di un ristorante cinese è stata elevata una sanzione amministrativa di € 1500 per detenere all’interno delle proprie cucine prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità, non permettendo ai militari operanti di poterne, quindi, verificare la provenienza. Tali prodotti ittici, sottoposti a sequestro, venivano valutati dai Medici Veterinari dell’ASP non idonei al consumo alimentare umano e pertanto avviati a distruzione secondo le normative vigenti.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni a tutela del consumatore, onde scongiurare pericoli per la salute pubblica e prevenire comportamenti illeciti a tutela della risorsa ittica.

Fonte: Guardia Costiera / Carabinieri

