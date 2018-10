autolavaggio abusivo

Palermo, Sequestrato autolavaggio abusivo in via Messina Marine

La Polizia Municipale ha sequestrato un autolavaggio abusivo in via Messina Marine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2018 - 17:18:48 Letto 429 volte

Stamane la Polizia Municipale ha sequestrato un autolavaggio abusivo in via Messina Marine. Gli agenti del nucleo antifrodi appena giunti sul posto hanno riscontrato la mancanza di autorizzazioni e la violazione della normativa ambientale per gli scarichi fognari.

L’area di circa 50 metri quadrati in cui veniva svolta l’attività era annessa ad un distributore di carburante e dotata di attrezzature car wash, idropulitrice e aspirapolvere. È stata riscontrata l’attività in pieno svolgimento; c’era un’autovettura nella zona lavaggio e le acque con tracce di schiuma convogliavano nella fognatura comunale. Il titolare dell’attività, A. L.M. di 37 anni, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!